В Госдуме перенесли круглый стол, на который пригласили Долину

Депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев указал, что в ГД уверены в необходимости "режима тишины" после решения Верховного суда

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Круглый стол в Госдуме по проблемам сделок с жильем на вторичном рынке, на который была приглашена народная артистка РФ Лариса Долина, перенесен с 17 декабря на более поздний срок. Об этом ТАСС сообщил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев.

"Мы приняли решение перенести круглый стол на более поздний срок, так как уверены, что всем сторонам необходим "режим тишины" после вчерашнего решения Верховного суда. Безусловно, члены рабочей группы удовлетворены справедливым решением", - сказал депутат.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 гг. рассмотрели более 50 подобных споров.