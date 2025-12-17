Захарова: РФ делает все для вызволения россиян из кол-центров в Мьянме

Еще несколько граждан России насильно удерживаются в этом одном из преступных кол-центров, заявила официальный представитель МИД

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Stringer

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия делает все возможное для вызволения удерживаемых в кол-центрах российских граждан в Мьянме. Об этом заявила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас появилась информация относительно того, что еще несколько граждан нашей страны насильно удерживаются вот в этом одном из преступных кол-центров, чем сейчас занимаются, я имею в виду получением и верификацией информации вместе с правоохранительными органами и соответствующими структурами Мьянмы наши российские дипломаты. Делается все не просто необходимое, но и возможное", - отметила дипломат.

В консульском отделе посольства РФ в Мьянме ТАСС ранее сообщили, что его сотрудники получили три обращения от родственников и знакомых граждан России, которые стали жертвами мошенников и оказались в их кол-центрах.

Согласно подсчетам ТАСС, из мошеннических кол-центров в Мьянме в течение года были освобождены в общей сложности шесть россиян. Трое были отправлены в Россию в рамках процедуры репатриации при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Двое других смогли самостоятельно покинуть Мьянму, после чего были задержаны таиландскими военными в связи с незаконным пересечением границы и впоследствии депортированы. Еще одна россиянка была репатриирована через территорию Китая. Посол России в Мьянме Искандер Азизов ранее сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число.