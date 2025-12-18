Кремль готовит контакты с США по итогам их взаимодействия с Украиной и ЕС

Пресс-секретарь президента России отметил, что ведется работа для получения информации об итогах их деятельности

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия действительно готовит контакты с американской стороной по итогам работы Вашингтона над украинским урегулированием с Киевом и Брюсселем. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге публикацию портала Axios о возможной встрече представителей РФ и США в Майами.

Читайте также

Контакты с США и ситуация вокруг Венесуэлы. Темы брифинга Пескова

"Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами", - заявил представитель Кремля.

Американский информационный портал Axios сообщил ранее со ссылкой на источники, что в Майами (штат Флорида) на этой неделе планируются контакты США не только с украинской делегацией, но и с представителями России. По информации СМИ, представители президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться со спецпредставителем российского президента Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.