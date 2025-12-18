ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Контакты с США и ситуация вокруг Венесуэлы. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС
10:52

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Подготовка контактов с США по итогам работы Вашингтона с Киевом и ЕС, а также ситуация вокруг Венесуэлы стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин 17 декабря "до глубокой ночи" готовился к проведению большой пресс-конференции и прямой линии 19 декабря.
  • Аналогичная работа по подготовке продолжится у главы государства и 18 декабря, за исключением нескольких рабочих встреч.
  • Российский лидер также поговорит по телефону с одним из детей, шарики с чьими мечтами он снял с "Елки желаний".

О контактах с США

  • Кремль готовит контакты с США по итогам работы Вашингтона с Киевом и ЕС: "Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами".

О ситуации вокруг Венесуэлы

  • Россия видит нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы, считает это "потенциально очень опасным".
  • Венесуэла является союзником и партнером России: "Мы имеем постоянные контакты, в том числе контакты на высшем уровне".
  • Москва призывает все страны латиноамериканского региона к сдержанности, чтобы избежать "непредсказуемого развития ситуации" вокруг Венесуэлы.

О встрече Путина и Эрдогана

  • Тема российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "не была в повестке дня" встречи Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде.
 
