Контакты с США и ситуация вокруг Венесуэлы. Темы брифинга Пескова
Подготовка контактов с США по итогам работы Вашингтона с Киевом и ЕС, а также ситуация вокруг Венесуэлы стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин 17 декабря "до глубокой ночи" готовился к проведению большой пресс-конференции и прямой линии 19 декабря.
- Аналогичная работа по подготовке продолжится у главы государства и 18 декабря, за исключением нескольких рабочих встреч.
- Российский лидер также поговорит по телефону с одним из детей, шарики с чьими мечтами он снял с "Елки желаний".
О контактах с США
- Кремль готовит контакты с США по итогам работы Вашингтона с Киевом и ЕС: "Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами".
О ситуации вокруг Венесуэлы
- Россия видит нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы, считает это "потенциально очень опасным".
- Венесуэла является союзником и партнером России: "Мы имеем постоянные контакты, в том числе контакты на высшем уровне".
- Москва призывает все страны латиноамериканского региона к сдержанности, чтобы избежать "непредсказуемого развития ситуации" вокруг Венесуэлы.
О встрече Путина и Эрдогана
- Тема российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "не была в повестке дня" встречи Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде.