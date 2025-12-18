Статья

Контакты с США и ситуация вокруг Венесуэлы. Темы брифинга Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Подготовка контактов с США по итогам работы Вашингтона с Киевом и ЕС, а также ситуация вокруг Венесуэлы стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 17 декабря "до глубокой ночи" готовился к проведению большой пресс-конференции и прямой линии 19 декабря.

Аналогичная работа по подготовке продолжится у главы государства и 18 декабря, за исключением нескольких рабочих встреч.

Российский лидер также поговорит по телефону с одним из детей, шарики с чьими мечтами он снял с "Елки желаний".

О контактах с США

Кремль готовит контакты с США по итогам работы Вашингтона с Киевом и ЕС: "Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами".

О ситуации вокруг Венесуэлы

Россия видит нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы, считает это "потенциально очень опасным".

Венесуэла является союзником и партнером России: "Мы имеем постоянные контакты, в том числе контакты на высшем уровне".

Москва призывает все страны латиноамериканского региона к сдержанности, чтобы избежать "непредсказуемого развития ситуации" вокруг Венесуэлы.

