Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали в Ашхабаде вопрос относительно С-400

Представитель Кремля прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что якобы турецкий лидер на недавней встрече с российским президентом поднял вопрос о желании Турции вернуть комплексы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Тема российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не была в повестке дня встречи президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, не считаем. И эта тема не была в повестке дня", - сказал представитель Кремля. Его попросили прокомментировать публикацию Bloomberg о том, что якобы Эрдоган на недавней встрече с Путиным в Ашхабаде поднял вопрос о желании Турции вернуть С-400, и пояснить, не считают ли это в Кремле ударом по двусторонним отношениям.

Встреча лидеров России и Турции состоялась 12 декабря на полях Форума мира и доверия в Ашхабаде. Беседа проходила в закрытом режиме. Путин и Эрдоган в общении отметили, что отношения Москвы и Анкары в целом развиваются очень хорошо во всех областях, существенных проблем в отношениях двух стран нет, сообщил Песков по итогам встречи.