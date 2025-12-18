Лаврова поразила "непосредственность" призыва ЕС к США не вмешиваться в его "демократию"

Необходимо защищать суверенитет избирателей, подчеркнул глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что был поражен "непосредственностью" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей США не вмешиваться в "европейскую демократию".

Читайте также

Демократия в понимании Европы и угроза вмешательства в выборы. Заявления Лаврова

"Я был поражен "непосредственностью" политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию: "Когда дело доходит до выборов, решать должны не мы, а народ соответствующей страны. Это суверенитет избирателей. Его необходимо защищать". Потом она еще добавила: "Именно избиратели решают, кто лидер, и никто другой не должен вмешиваться". Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся, эти люди выдают такие "сентенции", - сказал он в ходе заседания комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству. Текст опубликован на сайте МИД РФ.