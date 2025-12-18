Статья

Демократия в понимании Европы и угроза вмешательства в выборы. Заявления Лаврова

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Запад может попытаться повлиять на процесс выборов в Госдуму в 2026 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству. Текст выступления опубликован на сайте дипведомства.

Он также назвал серьезным показателем тот факт, что США больше не желают демократии, "как она понимается в Европе".

ТАСС собрал основные заявления главы МИД.

О возможных выборах на Украине

Заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости президентских выборов на Украине порождает вопрос, как Запад будет их "оркестровать": "Но само напоминание: народ тебя уже избрал на определенный срок и пора честь знать либо попросить народ вновь высказать о тебе свое отношение".

О демократии в понимании Европы

Тот факт, что США больше не желают демократии, "как она понимается в Европе", является "серьезным показателем".

Заявления главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас о том, что ЕС будет помогать Армении так же, "как это делали в Молдавии", являются "явкой с повинной": "Чистосердечное признание, явка с повинной".

"Непосредственность" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей США не вмешиваться в "европейскую демократию", поражает, особенно на фоне происходящего в Румынии и Молдавии.

Об угрозе вмешательства в выборы в Госдуму