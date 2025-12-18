Лавров прокомментировал заявление Трампа о президентских выборах на Украине

Слова американского лидера порождают вопрос, как Запад будет их "оркестрировать", отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости президентских выборов на Украине порождает вопрос, как Запад будет их "оркестрировать". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.

Читайте также

"Это вызов": почему Зеленский объявил о готовности к выборам

"Другое дело, как это (выборы на Украине - прим. ТАСС) можно организовать и как Запад в случае, если это произойдет, будет эти выборы "оркестрировать". Но само напоминание: народ тебя уже избрал на определенный срок и пора честь знать либо попросить народ вновь высказать о тебе свое отношение", - указал министр.