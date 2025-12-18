Лавров: Запад использовал ИИ против России на президентских выборах

По словам главы МИД, западным станам пришлось пользоваться искусственным интеллектом, поскольку со "своим" дела не очень

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запад использовал искусственный интеллект против России на президентских выборах, поскольку со своим у них не очень. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.

"Беспрецедентное количество попыток вмешательства по разнообразию форм, изощренности методов мы наблюдали во время выборов президента Российской Федерации в марте 2024 года, - сказал министр. - Нашим службам известно, что в этих действиях, в рамках этих кампаний уже использовалась и такая технология, как искусственный интеллект. Если со "своим" не очень, то, наверное, приходится полагаться в таких делах на достижения современной науки".

По словам Лаврова, "активно применялись самые разные методы". "Недоброжелатели, которые за ними стояли, пытались дискредитировать свободное волеизъявление граждан, поставить под сомнение его законность, правовую чистоту, подчеркнул глава МИД РФ. - Причем это было на всех этапах избирательной кампании - с момента ее объявления, а то, может быть, и раньше, до официального назначения сроков, периода выдвижения, регистрации кандидатов и в дни голосования и подведения итогов".