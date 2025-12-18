Лавров назвал явкой с повинной слова Каллас о помощи ЕС Армении по аналогии с Молдавией

Глава МИД РФ выступил на заседании комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал явкой с повинной заявления главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас о том, что ЕС будет помогать Армении так же, как делал это в Молдавии.

"На днях глава евродипломатии Кая Каллас публично пообещала, что Евросоюз "будет помогать Армении бороться с вредным иностранным вмешательством, как мы это делали в Молдавии". Чистосердечное признание, явка с повинной", - прокомментировал министр на заседании комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству.