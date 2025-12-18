Лавров: РФ находится в фокусе западных геополитических "инженеров" в вопросе выборов

Глава российского дипведомства обратил внимание, что беспрецедентное количество попыток вмешательства по разнообразию форм, изощренности методов наблюдалось во время выборов президента России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия находится в фокусе особого внимания западных геополитических "инженеров" в том, что касается избирательного процесса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.

"Если говорить об избирательных технологиях, то наша страна находится в фокусе особого внимания западных геополитических "инженеров", - сказал министр.

Лавров обратил внимание, что беспрецедентное количество попыток вмешательства по разнообразию форм, изощренности методов наблюдалось во время выборов президента России. "Активно применялись самые разные методы. Недоброжелатели, которые за ними стояли, пытались дискредитировать свободное волеизъявление граждан, поставить под сомнение его законность, правовую чистоту. Причем это было на всех этапах избирательной кампании - с момента её объявления, а то, может быть, и раньше, до официального назначения сроков, периода выдвижения, регистрации кандидатов и в дни голосования и подведения итогов", - указал он.

Министр подчеркнул, что спецслужбам РФ известно, что в этих действиях, в рамках этих кампаний уже использовалась и такая технология, как искусственный интеллект. "Если со "своим" не очень, то, наверное, приходится полагаться в таких делах на достижения современной науки", - отметил Лавров.