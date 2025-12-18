Лавров указал на угрозу вмешательства Запада в думские выборы 2026 года

В нескольких западных государствах резко сократили российское дипломатическое присутствие, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запад может попытаться повлиять на процесс выборов в Госдуму в 2026 году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству. Текст выступления опубликован на сайте дипведомства.

Читайте также

Демократия в понимании Европы и угроза вмешательства в выборы. Заявления Лаврова

"Что касается голосования за рубежом, то ситуацию серьезно осложнило - если говорить о выборах президента России в марте 2024 года - то, что в целом ряде западных государств резко сократили наше дипломатическое присутствие. Закрывали совершенно произвольно, без объяснения причин. Дескать, нам просто не нравится, что вы здесь у нас работаете, поэтому давайте закрывайтесь. Особенно это происходило в местах компактного проживания наших граждан, там, где были генеральные консульства, - указал министр. - Конечно, там эта работа была серьезнейшим образом осложнена. Отказывали в открытии дополнительных, на разовой основе избирательных участков".

"Все вышеперечисленное коснется и предстоящих осенью 2026 года выборов в Государственную думу Российской Федерации. У нас не должно быть иллюзий, поэтому мы должны быть готовы к этому. И, конечно, будем готовы", - подчеркнул Лавров.