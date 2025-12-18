Лавров: электоральный неоколониализм Запада несет угрозу странам мирового большинства

Одно из наиболее ярких неоколониальных проявлений - это вмешательство во внутренние дела суверенных государств, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Электоральный неоколониализм западных стран с вмешательством во внутренние дела других государств представляет собой угрозу для мирового большинства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.

"К настоящему времени то, что мы имеем полное право назвать "электоральный неоколониализм" [Запада], оформилось во вполне определенную угрозу для стран мирового большинства, - подчеркнул глава МИД РФ. - Одно из наиболее ярких неоколониальных проявлений - это вмешательство во внутренние дела суверенных государств".

Министр отметил, что западные страны никогда не отбрасывали эти методы, которые, конечно, с течением времени менялись и стали внешне "более удобоваримыми", но по сути своей остались прежними: "жить за счет других, диктовать другим, как организовывать свои государства и общества".

"Инструменты - это силовое давление, прямое военное вмешательство, цветные революции, подспудное (а порой и не очень) вмешательство в избирательные процессы, попытка влиять на свободное волеизъявление граждан и на результаты выборов в самых разных странах", - пояснил Лавров.

Он добавил, что особое внимание западные государства уделяют постсоветскому пространству. "По понятным причинам вчера на расширенной коллегии министерства обороны президент России Владимир Путин подробнейшим образом изложил наш анализ тех действий, которые Запад предпринимал и в последние годы СССР, и после его исчезновения для того, чтобы максимально ослабить Российскую Федерацию, а в идеальном случае - расчленить и развалить нашу страну", - заключил Лавров.