Нарышкин: настанет день, когда ВСУ сдадутся

Тогда никто не помешает мирному урегулированию, отметил директор Службы внешней разведки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Настанет день, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдадутся и никто уже не помешает мирному урегулированию. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Настанет тот день, когда Вооруженные силы Украины потеряют способность организованно вести оборону и вынуждены будут сдаться. И тогда уже никто не сможет помешать мирному урегулированию украинского конфликта", - подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что российские вооруженные силы уверенно продвигаются вперед и перемалывают даже элитные украинские соединения, в том числе подготовленные на Западе.

Полный текст интервью будет опубликован 18 декабря.