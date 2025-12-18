Захарова: у РФ нет информации о возможной встрече делегаций Украины и США

Дополнительных сведений нет, подчеркнула официальный представитель МИД России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российская сторона не располагает информацией о возможном проведении встречи украинской и американской делегаций. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Владимир Зеленский предположил, что в конце недели (20-21 декабря) украинская и американская делегации проведут переговоры в США.

"Если у нас появится информация на этот счет, которой мы готовы будем с вами поделиться, мы обязательно так и сделаем. На данном этапе у меня дополнительных сведений нет", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о том, известно ли МИД РФ о подготовке встречи США и Украины.