Нарышкин назвал формулу победы России

Речь идет о победе добра над злом, отметил директор Службы внешней разведки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью ТАСС озвучил формулу победы России: победа добра над злом, победа Русского мира над тьмой европейского неонацизма.

"Язык формул лаконичен. В моей версии формула победы могла бы выглядеть примерно так: наша победа - это победа добра над злом, права над бесправием, это победа света Русского мира над тьмой европейского неонацизма. Коротко", - отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что цели специальной военной операции, которые изначально были поставлены в 2022 году, будут достигнуты.

