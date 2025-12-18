Депутат Бородай: ЕС хочет украсть активы России для решения своих проблем

Евросоюз делает это не для помощи Украине, подчеркнул командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза пытаются завладеть российскими активами, чтобы решить проблемы, ставшие следствием проводимой ими политики, а не для оказания помощи Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции Александр Бородай.

Читайте также

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

18-19 декабря 2025 года в Брюсселе (Бельгия) проходит саммит Евросоюза, на котором должно пройти обсуждение вопроса о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Перед его началом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение должно быть принято 18 декабря.

"Денег у Европы для поддержки своей инфраструктуры не хватает. У них существенно за последние годы упал уровень жизни населения, и им нужно населению все это как-то объяснить. Естественно, эти объяснения сводятся к "российской угрозе". Поэтому добраться до этих денег (замороженных российских активов - прим. ТАСС) так называемым европейским лидерам, особенно лидерам "партии войны", очень хочется. Но для того, чтобы добраться, надо нарушить принципы, по которым они создавали вот это самое европейское сообщество, когда должны быть учтены интересы и голоса всех стран, которые в него входят", - сказал собеседник агентства.

Экспроприация российских активов приведет к серьезным проблемам экономического характера в европейских странах, отметил депутат ГД, может спровоцировать обвал европейских финансовых рынков. Это понимают власти ряда стран, однако их голоса могут быть не учтены.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. €185 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах.