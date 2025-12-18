Нарышкин: Россия сохраняет контакты с разведками государств Европы

Такое взаимодействие стало существенным элементом системы международных отношений, отметил директор СВР

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия сохраняет и развивает контакты по линии разведывательных служб со странами Европы. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Эти контакты были, есть, сохраняются и развиваются, поскольку взаимодействие между разведывательными службами разных стран в последнее, наверное, десятилетие стало уже существенным элементом системы международных отношений, - сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос. - И эта работа, функционирование так называемых партнерских каналов между службами, свидетельствует о том, что эти каналы могут очень эффективно использоваться не только в решении задач, стоящих перед разведывательными органами своих стран, но и иных, скажем так, не классических для разведки вопросов".