Нарышкин: США и Европа поучаствовали в приеме к 105-летию разведки РФ

Директор СВР заявил, что предстоит также встреча с представителями специальных разведывательных и контрразведывательных служб стран СНГ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Представители 44 специальных служб, включая американскую ЦРУ, разведки Франции, Италии, Великобритании, Швейцарии поучаствовали в приеме по случаю приближающейся 105-й годовщины создания отечественной внешней разведки. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Мы поддерживаем партнерские отношения с более чем 60 специальными службами почти на всех континентах - Северная, Южная Америка, Африка, Евразия. Вот на днях я проводил неформальную встречу в форме приема - это наше традиционное мероприятие по случаю приближающейся 105-й годовщины создания отечественной внешней разведки и наступающего Нового года. Во встрече, прошедшей в очень доброй, хорошей и неформальной обстановке, приняли участие представители 44 специальных служб. Повторюсь, со всех названных мной континентов. Наверное, читателей больше интересует, как были представлены Европа и Северная Америка. Во встрече участвовали и коллеги из Центрального разведывательного управления, и официальные представители разведывательных служб Франции, Италии, Великобритании, Швейцарии", - рассказал Нарышкин.

Директор СВР добавил, что предстоит также встреча с представителями специальных разведывательных и контрразведывательных служб стран СНГ. "Так что работаем, работаем", - заключил он.

Внешняя политическая разведка зародилась в недрах Особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии и оформилась как специальное подразделение к лету 1920 года. В сентябре 1920 года было принято решение Политбюро о реорганизации закордонной разведки. Была создана специальная комиссия под руководством председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского. 20 декабря 1920 года он подписал приказ N 169 о создании Иностранного отдела ВЧК (ИНО). Эту дату принято считать датой рождения внешней разведки. Она выводилась из состава Особого отдела ВЧК и становилась самостоятельным подразделением.

Полный текст интервью будет опубликован 18 декабря.