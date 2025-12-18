Нарышкин сравнил с химерой декларируемое единство Запада

Директор Службы внешней разведки РФ отметил, что оно зиждется не на общности коренных интересов народов этих стран, а на мании величия

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью ТАСС сравнил с химерой декларируемое единство Запада и его разведсообщества.

"Что касается части вашего вопроса о степени сплоченности разведсообщества Запада, то я не стал бы ее преувеличивать. Единство Запада в целом, и его разведсообщества в частности - это химера", - отметил он, отвечая на вопрос о том, насколько сейчас сплочены и эффективны западные разведсообщества.

"Она зиждется не на общности коренных интересов народов этих стран, а на мании величия и собственной исключительности их элит, грезящих о сдерживании России и нанесении нам стратегического поражения", - подчеркнул Нарышкин.