Нарышкин назвал стратегию США рациональной

В ее основе лежит учет национальных интересов Соединенных Штатов, отметил директор Службы внешней разведки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Обновленная Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов является рациональной. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Она, конечно, проамериканская, и она очень рациональная. Безусловно, в ее основе лежит учет национальных интересов Соединенных Штатов Америки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Нарышкина, "прослеживаются явные тенденции изоляционизма, которые не скрывал и [президент США Дональд] Трамп, и вице-президент [США Джей Ди] Вэнс". "Поэтому еще раз подчеркну, что она нацелена на рациональное отношение к внешним связям, к внешней политике Соединенных Штатов Америки в интересах населения этой страны", - указал директор СВР.

Белый дом 5 декабря опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Документ декларирует отход Вашингтона от философии единоличной ответственности за миропорядок, указывает на стремление добиться стратегической стабильности в отношениях с Россией и фиксирует сохраняющиеся противоречия с Европой.