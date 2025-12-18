Нарышкин: политика русофобии приведет к деградации ЕС

Европейский союз отстал от общей тенденции и динамики в мировой политике, заявил директор Службы внешней разведки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Политика русофобии в ЕС и Великобритании ведет к политической и социальной деградации самого Евросоюза. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Конечно, как мне представляется, уже сейчас видно, что нынешняя политика ЕС и Великобритании приводит к частичной деградации, в данном случае, самого Европейского союза. Деградации и политической, и социальной. На мой взгляд, Европейский союз как-то так отстал от общей тенденции и динамики в мировой политике, в мировых отношениях. Он остался где-то чуть-чуть позади, а ведущие мировые игроки, в том числе и Соединенные Штаты Америки, идут в ногу со временем", - сказал директор СВР, отвечая на соответствующий вопрос.

Нарышкин подчеркнул, что на фоне "и экономической, и политической" деградации весь европейский проект и европейская интеграция "теряют свою привлекательность". "Я бы так оценил влияние русофобии на нынешнее положение и нынешний международный авторитет Европейского союза. Он падает. И с Европейским союзом все меньше и меньше считаются. Ну а вышедшая несколько дней назад Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки об этом говорит очень и очень убедительно", - заключил он.