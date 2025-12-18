Нарышкин назвал плохим знаком вымарывание роли РФ из мировой истории

Для международной безопасности такая кампания - плохое предзнаменование, отметил директор Службы внешней разведки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Искажение истории и вымарывание фактов из учебников в Европе - свидетельство пропагандистской политики против России, что является плохим знаком для международной безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Вымарывание данных о России из болгарских учебников географии - лишь еще одно свидетельство курса правящей евроэлиты на демонизацию нашей страны", - считает Нарышкин. Он обратил внимание на то, что "в рамках европейской пропагандистской политики Москва выставляется "многовековым источником угроз миру и процветанию европейских народов". "Переписывается история Второй мировой войны. Табуируется признание главенствующей роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Все чаще звучит тезис о равной ответственности советского руководства и гитлеровского режима за развязывание войны", - перечислил другие примеры директор СВР.

"Для международной безопасности такая кампания - плохое предзнаменование", - указал Нарышкин.

По его мнению, "Евросоюз и Великобритания пытаются использовать фальсифицированную историю для обоснования конфронтационного курса против России". "Ради достижения своих целей европейцы готовы принести в жертву инструменты поддержания региональной и глобальной стабильности. Выхолащивается роль ООН. Повышается градус антироссийской риторики в ОБСЕ", - констатировал глава СВР.

На его взгляд, в таких условиях для России возрастает значимость борьбы с пересмотром истории Второй мировой войны, итоги которой заложили основы нынешнего мироустройства. "В противодействии попыткам уравнять агрессора и освободителя нашими союзниками могут выступить отдельные здравомыслящие силы в Евросоюзе, многие государства постсоветского пространства, большинство стран глобального Юга", - полагает Нарышкин.