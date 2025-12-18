Нарышкин: Запад не отказался от планов "майдана" в Сербии

Акцент смещен на оказание давления на политическое руководство Сербии, указал директор Службы внешней разведки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запад не отказался от планов "майдана" в Сербии и оказывает давление на политическое руководство страны. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Читайте также

Сергей Нарышкин: наша победа — это победа над злом

"Запад не отказался от своих планов. Сейчас акцент смещен на оказание давления на политическое руководство Сербии. Запад очень интенсивно, энергично предлагает политическому руководству Сербии сделать так называемый цивилизационный выбор. Имеется в виду отказаться от дружеских, а лучше вообще от каких-либо взаимоотношений с Россией, порвать с ней исторические и братские связи, и это якобы откроет путь Сербии в "счастливый" Евросоюз", - сказал он.

При этом Нарышкин подтвердил, что именно СВР РФ предоставила Сербии информацию по части того, что западные спецслужбы готовят "майдан" в Белграде. "Да, действительно, Служба внешней разведки России передала нашим коллегам соответствующие полученные нами разведданные, и президент Сербии Александар Вучич публично поблагодарил российскую сторону за предоставление этой информации. Более того, он прокомментировал ее, сказав, что эти данные во всяком случае помогли снять острую фазу кризиса", - указал глава СВР РФ.

"В настоящее время кризис, мне кажется, все-таки не отступил до конца, но уровень противостояния стал существенно ниже. Ситуация успокоилась. Просто люди устали, люди хотят жить, спокойно работать, учиться, воспитывать детей и так далее", - заключил Нарышкин.