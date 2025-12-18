Нарышкин: РФ рассчитывает, что Сербия не будет руководствоваться ложью Запада

Директор Службы внешней разведки обратил внимание, что сам Евросоюз "находится в состоянии медленной деградации"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. РФ будет уважать любой выбор Сербии по европейским делам, но рассчитывает, что он будет обусловлен национальными интересами, а не ложью Запада. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Выбор за народом, за политическим руководством. И я рассчитываю, что руководство страны сделает выбор, исходя из долгосрочных, стратегических интересов сербского народа, братского нам народа, а не только лишь руководствуясь посулами и ложью западников, - отметил он. - Мы не вмешиваемся, мы будем уважать любой выбор".

При этом Нарышкин обратил внимание, что сам Евросоюз "находится в состоянии медленной деградации". "Трещин внутри Евросоюза становится все больше и больше. И он все меньше и меньше способен привлекать к себе новые страны", - добавил директор СВР.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в ходе рабочей встречи в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой вновь подтвердил приверженность Белграда достижению стратегической цели - вступлению в Европейский союз. По его словам, ЕС остается для Сербии главным внешнеполитическим ориентиром, а республика твердо следует курсу евроинтеграции.

Сербский лидер ранее также призывал власти страны выполнить все требования Европейского союза, даже если они выглядят как шантаж или унижение, ради ускорения евроинтеграции. Он подчеркивал, что Сербия должна продемонстрировать способность к быстрому продвижению по европейскому пути и показать готовность к выполнению всех обязательств в рамках реформаторской повестки. Вучич также отмечал, что за последние два десятилетия уровень поддержки вступления страны в ЕС снизился с 80% до 40%, что, по его словам, связано с внутренними, а не внешними факторами.