Путин подведет "Итоги года"

Программа начнется в 12:00 мск

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в прямом эфире ответит на вопросы россиян.

Уже несколько лет подряд мероприятие проходит в виде совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции. Формат получил название "Итоги года с Владимиром Путиным". Программа начнется в 12:00 мск.

Картина дня

В столичном Гостином Дворе соберутся несколько сотен журналистов, включая корреспондентов ТАСС. Будут присутствовать и иностранные репортеры. "В наших интересах сделать так, чтобы весь мир слышал, что говорит Путин", - объяснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Применявшихся раньше массовых "прямых включений" из регионов не ожидается. Но принять участие и обратиться к президенту смогут все желающие - для этого достаточно смартфона.

В 2025 году написать Путину впервые можно через чат-бот в Max. И, по словам Пескова, это вызвало всплеск интереса к мероприятию у молодежи и детей.

За две недели на прямую линию поступило больше 2 млн вопросов. Работа над ними уже началась - министерства занимаются ими каждое по своему профилю. Президент до глубокой ночи лично изучает обращения россиян: и обобщенные подборки, и конкретные примеры.

По данным Кремля, в письмах нередко звучат темы социального обеспечения. Большое внимание люди уделяют потребностям участников СВО и их семей. Однако по сравнению с прошлыми прямыми линиями вопросов об этом стало меньше. Количество жалоб на проблемы медицины тоже снизилось. "Очень много системных проблем решено", - отмечал пресс-секретарь президента.

В 2025 году к обработке массива данных вновь привлечен GigaChat от Сбера. Его мощности позволяют собрать из миллионов просьб полную картину дня.

Объединенный формат

Раньше прямая линия и большая пресс-конференция проводились по отдельности. В первом случае президент отвечал на обращения граждан - письма, СМС, телефонные звонки и видеовключения с мест. Во втором - беседовал с журналистами, российскими и зарубежными. С 2001 года состоялось 18 отдельных прямых линий и 16 больших пресс-конференций.

Впервые Кремль совместил их вынужденно: в 2020 году пандемия помешала провести оба мероприятия по отдельности полноценно, как прежде. В 2021 году администрация вернулась к двум самостоятельным форматам. Но начиная со следующего раза, с 2023 года, постоянным стал совмещенный вариант.

"Переезд" на пятницу

Долгие годы стандартным днем недели для таких мероприятий был четверг - его выбирали суммарно 28 раз, подсчитал ТАСС. В 2025 году, однако, "Итоги года" сместились на пятницу.

Пресс-секретарь президента объяснял это динамикой событий. По его словам, раньше ориентиром были итоговые выпуски телевизионных программ и газет. С этой точки зрения, для прямой линии или пресс-конференции лучшим временем было "начало второй половины недели". Но с тех пор структура распространения информации поменялась.

"Сейчас совершенно неважно, когда выходить в эфир - в субботу, в воскресенье, в понедельник. Информация распространяется молниеносно, на весь мир и круглосуточно, - подчеркивал Песков. - Поэтому день совершенно никакой роли не играет".

Относительно продолжительности мероприятия рамок тоже нет. Оно продлится столько, сколько необходимо. Причем Путин, делился пресс-секретарь, "не замечает времени, когда работает". Но и самоцели побить какие-то рекорды нет. "Это не место, где нужно по времени устанавливать рекорды, - говорил Песков. - Рекорды должны устанавливаться по удовлетворенности граждан и журналистов".

Последние годы прямые линии и большие пресс-конференции длились около четырех часов или больше. Вопросы граждан будут принимать вплоть до завершения эфира.