В Анкаре почтили память убитого в 2016 году посла РФ Андрея Карлова

Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов отметил внушительный вклад Карлова в двусторонние отношения между двумя странами

АНКАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники российской и ряда иностранных дипмиссий, а также представители турецкой стороны почтили память убитого 19 декабря 2016 года посла РФ в Турции Андрея Карлова. Церемония состоялась на территории посольства России в Анкаре, где установлен бюст российского дипломата.

Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов отметил внушительный вклад Карлова в двусторонние отношения между двумя странами. "Мы бережно храним память Андрея Геннадьевича, помним его как выдающегося профессионала, как человека, который работал в сложные для наших двусторонних отношений времена. Он внес огромный вклад в поддержание доверительного диалога", - сказал он.

В связи с годовщиной гибели на здании посольства вывешен многометровый баннер с фотографией Карлова. Участники почтили память Карлова минутой молчания, возложили венок и цветы к бюсту погибшего дипломата. Среди них были директор департамента МИД Турции Мехмет Самсар, посол Белоруссии Анатолий Глаз и представитель мэрии столичного района Чанкая Рамазан Кабасакал. Также в церемонии приняли участие учащиеся школы при посольстве РФ в Анкаре, которая носит имя Карлова.