Медведев: воры из ЕС пока боятся забирать активы РФ, но от планов не отказались

Заместитель председателя Совета безопасности РФ сравнил подходы Брюсселя с криминальной практикой

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Европейские лидеры, которые накануне провели саммит по вопросу о финансировании киевского режима, пока что испугались изъять замороженные российские активы. Однако они не отказались от подобных планов, заметил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, сравнив подходы Брюсселя с криминальной практикой.

Читайте также

Активы РФ не отдали, но и не вернут. Что на самом деле решил саммит ЕС

"Воровской сходняк ("саммит Евросоюза") в Брюсселе принял ряд важных для уголовного мира решений, - отметил Медведев. - Участники сходки испугались пойти на "гоп-стоп" - или открытое похищение российских денег". Это связано с тем, уверен зампред СБ РФ, что в ЕС "признали старшинство" Вашингтона, возражавшего против изъятия активов России: "Авторитет американских "законников" оказался существенно выше".

"Брюссельские воры не отказались от своих планов в дальнейшем совершить ограбление или кражу", - указал Медведев. Он заметил, что активисты ЕС решили пока "временно залечь на дно", хотя и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, и президент Франции Эмманюэль Макрон "планировали устроить большой скандал".

"Все это свидетельствует о начале масштабного передела влияния в европейском преступном мире", - заключил зампред Совбеза России.