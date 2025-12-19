Пушков: отказ трех европейских стран от поддержки Киева говорит о расколе в ЕС

Глава комиссии по информационной политике СФ отметил, что Венгрия, Чехия и Словакия способны отстаивать свою автономию и противопоставлять себя давлению со стороны Брюсселя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отказ Венгрии, Чехии и Словакии от участия в программе финансирования Украины подтверждает официальный раскол в ЕС по вопросу о дальнейшей поддержке Киева. Такое мнение выразил глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Это доказывает три вещи. Первое: подтверждает оформление официального раскола в ЕС по вопросу о поддержке Украины - как военной, так и финансовой. Второе: говорит о том, что влияние Еврокомиссии и лично [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен на страны-члены ЕС не безгранично. <...> Третье: своим отказом участвовать в этой операции три страны ЕС показывают, что считают абсолютно безнадежным возвращение т. н. кредита, поскольку Киев его, безусловно, не отдаст", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что при решительной позиции руководства этих стран ЕС, они способны отстаивать свою автономию и противопоставлять себя давлению со стороны Брюсселя.