Песков: "Итоги года" волнительны для Путина, несмотря на его опыт

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция - ответственное и волнующее мероприятие и для самого президента РФ Владимира Путина, несмотря на его колоссальный опыт. Это отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я бы не стал сейчас задавать ему вопросов, потому что, естественно, все волнуются, - ответил представитель Кремля на вопрос, что бы он спросил у российского лидера. - Мероприятие ответственное".

"Хотя президент обладает гигантским опытом, знаниями, он всегда готов проводить такие мероприятия - но все равно формат в мировом масштабе уникальный, - заметил Песков. - Каждый раз это весьма волнительно".