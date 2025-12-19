Путин: Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос

Президент России прокомментировал соответствующее заявление Владимира Зеленского

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия на данный момент не видит со стороны Киева готовность обсуждать территориальный вопрос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Пока мы действительно не видим такой готовности", - сказал глава государства, комментируя заявление Владимира Зеленского в Берлине о том, что Украина не готова обсуждать территориальный вопрос.

Путин напомнил, что все началось с госпереворота на Украине в 2014 году, а также с обмана о возможном решении проблем мирным путем по результатам Минских соглашений. Президент пояснил, что в 2022 году, когда "все подошло к краю" и "киевский режим развязал войну на юго-востоке Украины", им просто сказали: "послушайте, мы вынуждены будем признать" непризнанные республики, будет лучше, "если вы просто дадите людям спокойно жить", как они хотят, "без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее", выведите оттуда свои войска. "Они и тогда этого не захотели", - добавил он.

Российский лидер отметил, что Киев сначала согласился с результатами переговоров в Стамбуле в 2022 году, практически парафировал их. "А потом отказались, выбросили в корзину все эти договоренности", - резюмировал он и уточнил, что сейчас, по сути дела, Украина отказывается "от завершения этого конфликта мирными средствами"