Песков: контрольное управление следит за исполнением поручений президента

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Контрольное управление президента России отслеживает выполнение поручений главы государства по итогам совмещенной пресс-конференции и прямой линии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Работает контрольное управление, которое контролируют, как выполняются поручения президента", - ответил он на вопрос о статистике поручений по итогам этого мероприятия.

"Каждый раз в течение нескольких недель готовится перечень поручений или даже быстрее", - пояснил Песков, добавив, что часто некоторые вопросы, поднятые на прямой линии, затем затрагиваются на заседаниях правительства, "регионы очень живо реагируют".

"И конечно, в течение всего года работает Народный фронт", - отметил в заключение Песков.