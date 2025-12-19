Путин не следит за выступлениями Зеленского якобы с передовой

Глава государства назвал Владимира Зеленским талантливым артистом

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не следит за выступлениями Владимира Зеленского якобы с передовой, и напомнил, что Зеленский - артист.

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

Так российский лидер на "Итогах года" прокомментировал кадры Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске.

"Я не знаю, я за этим не слежу. Он же артист, и артист талантливый - я говорю без всякой иронии", - отметил Путин.