Путин не следит за выступлениями Зеленского якобы с передовой
Редакция сайта ТАСС
09:30
обновлено 09:40
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не следит за выступлениями Владимира Зеленского якобы с передовой, и напомнил, что Зеленский - артист.
Читайте также
"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн
Так российский лидер на "Итогах года" прокомментировал кадры Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске.
"Я не знаю, я за этим не слежу. Он же артист, и артист талантливый - я говорю без всякой иронии", - отметил Путин.