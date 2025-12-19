Лавров и глава МИД Конго приветствовали друг друга на русском языке

Министр иностранных дел России поздравил Жан-Клода Гакосо с присвоением ему почетного звания посла российского образования и науки

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Конго Жан-Клод Гакосо приветствовали друг друга на встрече на русском языке. Встреча прошла на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Привет! Как ты?" - сказал Лавров, обращаясь к Гакосо, который ответил, что "хорошо".

"Как там в Москве, снег уже падает?" - спросил у Лаврова Гакосо. "В Москве только-только начинается снег", - ответил глава МИД России.

Лавров поздравил Гакосо с присвоением ему почетного звания посла российского образования и науки. "Это произошло в октябре 2025 года, до этого ты был награжден медалью Пушкина. Очень ценим твой личный вклад в развитие наших связей не только в области образования и науки, но и в сфере внешнеполитической координации, которая между нашими странами налажена четко благодаря регулярным контактам президента [России Владимира Путина] и президента [Конго Дени] Сассу-Нгессо", - отметил глава МИД России.

"Мы особенно оценили участие президента Сассу-Нгессу в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в мае этого года", - добавил он.