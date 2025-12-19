"Чего стоять на пороге? Заходи в дом". Путин о кадрах Зеленского якобы в Купянске
Редакция сайта ТАСС
09:33
обновлено 10:05
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин иронично прокомментировал кадры, где Владимир Зеленский якобы стоит у стелы на въезде в Купянск словами "Чего стоять на пороге-то? Заходи в дом". Об этом он сказал на "Итогах года".
"Говорят, что стела совсем сейчас по-другому выглядит, но дело не в этом. Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом", - пошутил Путин на "Итогах года".
20 ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил Путину что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области. В декабре были опубликованы кадры, где Зеленский находится якобы у стелы на въезде в Купянск. Многие отмечали их недостоверность.