"Чего стоять на пороге? Заходи в дом". Путин о кадрах Зеленского якобы в Купянске

Сейчас стела на въезде в город выглядит совсем по-другому, нежели на фото Владимира Зеленского, отметил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин иронично прокомментировал кадры, где Владимир Зеленский якобы стоит у стелы на въезде в Купянск словами "Чего стоять на пороге-то? Заходи в дом". Об этом он сказал на "Итогах года".

"Говорят, что стела совсем сейчас по-другому выглядит, но дело не в этом. Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом", - пошутил Путин на "Итогах года".

20 ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил Путину что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области. В декабре были опубликованы кадры, где Зеленский находится якобы у стелы на въезде в Купянск. Многие отмечали их недостоверность.