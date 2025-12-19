Путин: соцобязательства перед населением будут выполняться в полном объеме

В стране также успешно решаются вопросы в рамках нацпроектов, сообщил президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. России удастся в полном объеме выполнять социальные обязательства перед населением, достигать целей технологического развития и обеспечить потребности вооруженных сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать целей технологического развития и обеспечить, безусловно обеспечить, потребности вооруженных сил", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил устойчивость российской экономики и финансовой системы, "которые полностью находятся под контролем правительства и Центрального банка".