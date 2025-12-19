"К Купянску так просто подойти невозможно". Путин о селфи Зеленского

Небо над городом затянуто беспилотниками, указал президент России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Над Купянском все небо затянуто беспилотниками, так просто туда подойти невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года", комментируя селфи Владимира Зеленского якобы на фоне стелы на въезде в Купянск.

"Какие-то девушки-блогерши проскочили. Слава богу, с ними ничего не случилось. Там небо просто, знаете, как в мухах, в этих беспилотниках и дронах - и с нашей, и с украинской стороны. Так просто подойти невозможно", - пояснил российский лидер.