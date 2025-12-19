Путин сообщил о работе нескольких ветеранов СВО в администрации президента

Глава государства отметил, что у них все получается

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Уже несколько ветеранов СВО работают в администрации президента, у них все получается. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о программе "Время героев" на "Итогах года".

"Я очень рад за ребят, которые прошли и первый поток [программы "Время героев"], на втором потоке учатся. Многие из них стали уже и губернаторами, заместителями министра, работают в крупнейших наших компаниях. Несколько человек работает в администрации президента Российской Федерации. У них все получается", - сказал Путин.