Путин: конфискация активов РФ в Европе подорвет доверие к еврозоне

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Конфискация российских активов в Европе приведет к подрыву доверия к еврозоне и имиджа региона, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Есть и другие, более тяжелые последствия для тех, кто пытается это сделать. Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае к еврозоне. Потому что, конечно, свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия, но и те, у которых есть свободные ресурсы", - сказал Путин.