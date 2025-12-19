Путин: Европе придется отдавать украденное из активов России

Президент отметил, что европейские страны понесут не только имиджевые и прямые финансовые потери в случае конфискации российских активов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Европа понесет не только имиджевые и прямые финансовые потери в случае конфискации российских активов, ей также придется когда-то отдать то, что она украдет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Кроме имиджевых потерь, могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. И самое главное: что бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать", - указал российский лидер.

Путин отметил, что Россия в случае изъятия своих активов будет защищаться в судах, в юрисдикции, не зависящей от политических решений.

Президент указал, что конфискация активов РФ в Европе приведет к подрыву доверия к еврозоне.