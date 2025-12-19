Путин объяснил, кого назвал "европейскими подсвинками"

По словам президента, он не имел в виду кого-то конкретного в Европе, а говорил про "группу лиц"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пояснил, что под "подсвинками" не имел в виду кого-то конкретного в Европе, а говорил про "группу лиц".

"Что касается определения, оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией, - сказал глава государства на "Итогах года", отвечая на вопрос журналистки из Белоруссии относительно его высказывания про "действия европейских подсвинков". - Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы. "Иных уж нет, а те далече". Это же все возникло достаточно давно".

"Но не важно, важны наши с вами отношения", - добавил Путин, обращаясь к журналистке из Белоруссии.

17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин указал, что после начала СВО "европейские подсвинки тут же включились" в "работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале" РФ.