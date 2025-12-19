Путин заявил, что в прямом эфире смотрел речь Лукашенко

Президент России поздравил белорусского коллегу с ярким выступлением

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в прямом эфире 18 декабря смотрел речь коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания и поздравил с ярким выступлением.

"Я вчера смотрел в прямом эфире выступление президента Беларуси на Всебелорусском собрании. И должен его поздравить. Это очень эмоциональное, яркое и содержательное выступление", - отметил он на "Итогах года".

Президент также выразил белорусскому коллеге благодарность за оценку состояния отношений двух стран.