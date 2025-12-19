Путин: безопасность Союзного государства находится в надежных руках
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Безопасность Союзного государства РФ и Белоруссии находится в надежных руках, она будет обеспечена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".
"Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена", - подчеркнул российский лидер.
"Что касается вопросов безопасности, то мы решаем их и в двустороннем порядке, и в рамках ОДКБ. Вы сейчас упомянули об "Орешнике". Александр Григорьевич вчера говорил и о размещении ядерного тактического оружия на территории Беларуси. У нас регулярно проводятся учения, группа войск создана. Наши министерства обороны очень тесно сотрудничают друг с другом", - добавил президент РФ.