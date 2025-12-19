Путин: Россия хочет, чтобы в 2026 году был мир

Поэтому сейчас прилагаются усилия, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров, подчеркнул президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия очень хочет жить в мире и без военных конфликтов в 2026 году, поэтому сейчас прилагаются усилия, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров.

"Нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов. И повторяю еще раз: нам бы очень хотелось, мы стремимся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров", - подчеркнул глава российского государства.

По его мнению, для достижения мира необходимо "добиться устранения первопричин конфликта". "Чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долгосрочным, прочным и устойчивым. К этому мы и будем стремиться", - пояснил Путин.