Путин: СССР и затем Россия готовы были участвовать в НАТО

В обоих случаях российская сторона поняла, что ее не ждут в альянсе, сказал президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. СССР и Россия были готовы стать членами НАТО, но поняли, что их там не ждут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Что касается сотрудничества с НАТО. У нас было сотрудничество с НАТО. Речь шла не о сотрудничестве, а о прямом членстве - в свое время Советского Союза, а потом и Российской Федерации в НАТО. Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что данные РФ обещания по нерасширению НАТО игнорируются. "Нас в очередной раз обманули, - продолжил Путин. - Произошло несколько волн расширения НАТО. И это, безусловно, движение военной инфраструктуры к нашим границам и вызывало, и вызывает нашу законную озабоченность".