Путин: РФ готова к завершению украинского конфликта при обеспечении безопасности

Глава государства отметил, что Москва готова на это на среднесрочную и длительную перспективу

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российская Федерация готова к прекращению конфликта на Украине при условии обеспечения ее безопасности на среднесрочную и длительную перспективу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Мы готовы прекратить боевые действия немедленно при обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу и готовы к сотрудничеству с вами", - сказал он.

По словам президента, не Россия воюет с Западом, а западные страны - с Россией руками украинских националистов. Он добавил, что при объединении возможности РФ и Европы процветали бы.