Путин обратил внимание на СМС из Ульяновска, где люди "живут как в XIX веке"

Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" обратил внимание на сообщение из Ульяновской области, где местные жители выразили недовольство, заявив, что живут как будто в XIX веке.

Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем.

"Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке, когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ". Надо пометить и понять, о чем речь", - сказал президент.