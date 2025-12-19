Путин подвел итоги года за 4 ч 27 мин

Президент России прокомментировал свыше 70 тем

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина завершились. Программа "Итоги года" продлилась 4 ч 27 мин, за это время он прокомментировал свыше 70 тем.

Читайте также

Как проходили "Итоги года" с Владимиром Путиным

Годом ранее мероприятие также продлилось 4 ч 27 мин. Рекорд же был установлен в 2020 году, когда совмещенные прямая линия и пресс-конференция продлились 4 ч 30 мин.

Рекорд по продолжительности прямой линии (как отдельного формата) был поставлен в 2013 году - 4 ч 47 мин, а большой пресс-конференции поставлен в 2008 году - 4 ч 40 мин.

Совмещенный формат был выбран уже в четвертый раз. Впервые он был опробован в 2020 году. Кремль охарактеризовал новацию как пресс-конференцию с элементами прямой линии. Провести два мероприятия по отдельности тогда помешала пандемия ковида. Вновь к этому варианту вернулись в 2023 году. Как поясняли в Кремле, это помогло подвести итоги по всем направлениям. Формат получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".