Путин похвалил слова Героя РФ о готовности "добивать гадину" на Украине

Президент России отметил, что после итоговой коллегии 17 декабря попросил командира штурмовой роты Очир-Горяева доложить об обстановке в Северске

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Герой России Наран Очир-Горяев, докладывая президенту России Владимиру Путину об обстановке в Северске, подчеркнул, что после увиденных зверств ВСУ, российские бойцы готовы идти дальше и "добивать гадину". Об этом рассказал глава государства на "Итогах года".

Читайте также

Как проходили "Итоги года" с Владимиром Путиным

По словам президента, после итоговой коллегии 17 декабря, он, приехав в Кремль, попросил командира штурмовой роты Очир-Горяева доложить об обстановке в Северске.

"Вот Наран сейчас говорил о том, как вэсэушники обращаются с гражданским населением. Сейчас он не сказал, а тогда, когда в Кремле разговаривали, сказал: "Мы когда посмотрели, что они творили с гражданским населением, у нас просто руки чешутся". Да, Наран? Так сказал? "Мы готовы идти дальше и добивать эту гадину". Понимаете? Когда они увидели, что с людьми, с гражданским населением. Там и бабушек расстреливали, и коптерами убивали и так далее. Он поскромничал, стесняется человек, в такой аудитории, наверное, в первый раз находится, а мне это все рассказывал", - подчеркнул глава государства.