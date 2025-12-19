ТАСС: Путину задали во время "Итогов года" почти 80 вопросов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ответил в общей сложности на 77 обращений в свой адрес - как от присутствовавших в Гостином Дворе журналистов, так и от участников прямой линии с главой государства. Некоторые задавали за раз по несколько вопросов.

Ведущие прочли или вывели на экраны до 30 обращений к главе государства, поступившие по телефону, через СМС-сообщения, а также соцсети и мессенджеры. Таким образом, большую часть вопросов задали все-таки журналисты.

Среди присутствовавших в Гостином Дворе репортеров были иностранцы, и шестерым также удалось задать вопрос. Помимо представителей Белоруссии, Сербии и Китая, пообщаться с президентом без посредников смогли журналисты из недружественных США, Великобритании и Франции.